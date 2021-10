Destaques 01/10/2021 05:50 Só Notícias/Herbert de Souza júri popular: Homem é condenado a oito anos de cadeia por matar outro a pauladas em Nova Bandeirantes Foto: Reprodução Késio Marques da Silva, conhecido como “Bila”, foi condenado a oito anos de cadeia por assassinar Ivanildo Amâncio de Souza, atingido com pauladas, nas proximidades de uma igreja, no município de Nova Bandeirantes (400 quilômetros de Sinop). O crime ocorreu em novembro de 2020. Késio foi a júri popular e a maioria dos jurados entendeu que ele cometeu os crimes de homicídio simples e furto. Após o veredito, o juiz Dante Rodrigo Aranha da Silva fixou a pena que deverá ser cumprida em regime fechado. O magistrado ainda decidiu que Késio deverá continuar na cadeia, uma vez que descumpriu medidas cautelares impostas em outro processo penal ao qual responde na Justiça de Alta Floresta. O réu está preso desde novembro de 2020 e ainda pode recorrer. Leia mais: Homem morre no hospital, vítima de pauladas em Nova Bandeirantes Késio confessou o crime, mas disse que cometeu o assassinato porque estava dormindo e acordou com Ivanildo, que era conhecido como “Parazinho”, “passando a mão” em suas partes íntimas. Segundo sua versão, ele empurrou a vítima, que, por outro lado, sacou um canivete. Por este motivo, pegou um pedaço de madeira e atingiu Ivanildo. Ainda de acordo com o depoimento, Késio voltou ao local do crime no dia seguinte e pegou o celular da vítima. Em seguida, foi à rodoviária. Ivanildo chegou a ser socorrido e foi transferido para o hospital regional de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop). Ele teve traumatismo craniano e acabou falecendo no dia seguinte.

Veja também sobre júri popular Nova Bandeirantes condenado pauladas Voltar + Destaques