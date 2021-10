Destaques 01/10/2021 13:15 Assessoria Alta Floresta: Soltura de balões marca o encerramento da campanha Setembro Amarelo Foto: Divulgação O ato de soltar balões aconteceu na manhã desta quinta-feira (30) na praça do Lago das Capivaras, o momento marcou o encerramento da Campanha Setembro Amarelo desenvolvida pela prefeitura por meio da secretaria de Assistência Social e Cidadania e secretaria de Saúde. Ações de valorização da vida foram desenvolvidas em pontos estratégicos. No decorrer do mês de setembro o Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, e Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS promoveram ações de valorização da vida, como intervenções em pontos como a Feira Livre, comércios, e abordagens nas ruas para a entrega de mensagens, oferecendo um tempo para ouvir. Presentes o prefeito Valdemar Gamba, a primeira dama Vilma Gamba, vice prefeita Roseli Rampazio, secretárias de Assistência Social Mariney Munhoz e de Saúde Sandra Mello, e coordenadoras de CRAS e CREAS, e ainda a presença da Miss Teen Helen Larocca. Durante seus pronunciamentos, foi destacado que não houve nenhum registro de suicídio no município neste período do mês de setembro.

