As investigações da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) confirmaram que o empresário Luiz Miguel Melek, 40 anos, cuja família afirmava ter sido morto por engano, fazia parte da quadrilha que roubou cerca de R$ 900 mil das cooperativas Sicredi e Sicoob em Nova Bandeirantes, na modalidade Novo Cangaço, no dia 4 de junho deste ano.



“Ele [Luiz] ficou responsável por levar alimentação para esses criminosos que estavam escondidos em região de mata e também fazer os primeiros resgates. Os resgates não iriam acontecer de forma simultâneas, seriam alteramos. No primeiro dia combinado, 10 de junho, houve o primeiro confronto, onde ele, inclusive, acabou indo a óbito”, afirmou o delegado Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira (1).