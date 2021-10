Destaques 02/10/2021 07:10 Arão Leite/J. Cidade UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO: Acidentes provocam aumento na demanda do Banco de Sangue em Alta Floresta O número de acidentes em Alta Floresta só tem aumentado nos últimos dois meses. Em consequência da situação, o Hospital Regional também registra a cada dia uma maior demanda. Quem sente bem os reflexos de mais pacientes, principalmente os casos graves, é a Unidade de Coleta e Transfusão ou o Banco de Sangue precisando sempre de mais doadores.

Nesta sexta-feira, 1 de outubro o Sindicato dos Servidores Públicos de Alta Floresta encampava uma campanha estimulando mais voluntários para doações. Mesmo assim, segundo a enfermeira Lúcia Lírio, é necessário mais doadores visando garantir estoque, até porque, o Banco de Sangue, além de atender o Hospital Regional, atende os hospitais particulares de Alta Floresta e região.

E agora o município sendo referência ainda maior em saúde, com leitos de UTI no Hospital Regional e também com um hospital conveniado, a demanda se torna ainda maior. “Estamos sempre precisando de sangue e de todos os tipos”, disse a enfermeira Lucia informando que a pessoa que queira doar pode agendar indo ao Banco de Sangue ou pelo whatsapp 65 98432 2333 e telefone 66 3521 0400.

A UCT ficar aberta de segunda à sexta-feira das 7:30 às 13:30 horas.

