Destaques 02/10/2021 07:12 Alta Floresta: Motociclista desmaia após colisão traseira na MT-208 próximo ao IFMT Foto: Divulgação O acidente aconteceu por volta das 14h47 nesta sexta-feira (01) na rodovia MT-208, próximo ao IFMT. O motociclista foi socorrido inconsciente após o impacto do veículo. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada para prestar atendimento ao motociclista de 30 anos. O homem conduzia uma motocicleta Broz quando foi atingido na traseira por um veículo Honda Civic. A vítima foi encontrada pela guarnição caída ao solo desacordada, sem ferimento aparente, não apresentando resposta verbal e motora, porém com sinais vitais presentes. Sendo imobilizada e encaminhada ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin onde permaneceu sob cuidados médicos.

