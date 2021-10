Destaques 04/10/2021 03:06 Assessoria de Imprensa Secretaria de Educação reforça entrega de Kits de sanitização em Alta Floresta Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Educação, reforçou essa semana a distribuição de kits com materiais de biossegurança. a medida adotada visa contribuir para a formação integral dos estudantes, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde.

Ao todo, foram distribuídos 840 frascos de álcool em gel, 2648 unidades de álcool líquido, 208 galões de sabonete líquido, 1780 caixas de máscara e 272 caixas de luvas descartáveis. Essa ação visa reforçar as entregas, que já estavam sendo feitas.

Alem da entrega dos kits, foi realizado uma sinalização didática sobre medidas de segurança e foram entregues fitas de sinalização para realizar as demarcações com segurança. De acordo com a secretária de educação, Lucinéia Matos essas entregas visam a segurança de todos. “Vamos utilizar esse material para cumprir todo o protocolo de biossegurança e garantia à saúde dos profissionais e alunos das unidades escolares”.

