Destaques 04/10/2021 03:21 Busca por serviços presenciais no Detran-MT deve reduzir em até 90% Conforme o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, a ampliação dos serviços no aplicativo é apenas o início de um processo de modernização para tornar a Autarquia cada vez mais digital - Foto por: Lidiana Cuiabano/Detran-MT Com a ampliação dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) de forma online, através do aplicativo MT Cidadão, a expectativa do órgão é reduzir em até 90% a procura pelos serviços de maneira presencial. São mais de 15 serviços na área de habilitação e veículos que já estão disponíveis no MT Cidadão para toda a população mato-grossense. Entre eles estão: abertura do processo de transferência de propriedade, primeiro emplacamento, mudança de município, segunda via do CRV, troca para placa Mercosul, inclusão de financiamento, baixa de financiamento, intenção de venda e cancelamento da intenção de venda, abertura de requerimento para atividade remunerada (EAR), requerimento para condutor PCD e emissão de certidão do condutor. Conforme o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, a ampliação dos serviços no aplicativo é apenas o início de um processo de modernização para tornar a Autarquia cada vez mais digital. Mesmo na modalidade online, o Detran-MT reforça que, para concluir os serviços de troca para placa Mercosul, mudança de município e transferência de propriedade é necessária a realização de vistoria veicular, que deve ser agendada através do próprio aplicativo. Há mais de 1 ano, o Detran-MT já havia disponibilizado de forma online os serviços de renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a emissão do Licenciamento do veículo. Na atualização do aplicativo MT Cidadão foram realizadas melhorias e atualizações no serviço de renovação da CNH. Os dois serviços eram muito procurados de forma presencial nas unidades do Detran e, desde que foram disponibilizados de forma online, a demanda de atendimento presencial para esses serviços reduziu drasticamente nas unidades em todo Estado. “A tendência é que as pessoas busquem cada vez mais serviços de forma online, pela comodidade e praticidade de não ter que sair da sua rotina e nem deslocar a unidades do Detran”, comentou o presidente da Autarquia, Gustavo Vasconcelos. O aplicativo MT Cidadão foi desenvolvido pela Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI) e disponibiliza, em uma mesma plataforma, diversos serviços digitais para uso do cidadão. O MT Cidadão está disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos. Serviços presenciais Alguns serviços do Detran-MT ainda permanecem na modalidade presencial, tais como: abertura do processo para primeira CNH, mudança e adição de categoria da habilitação, processo de transferência de CNH de outro Estado, registro de estrangeiro, alteração de dados cadastrais (nome, nome de mãe, número de CPF) que precisam ser informados ao Denatran, além da vistoria veicular, comunicação de venda, alteração de característica do veículo, regravação e substituição de motor, regravação de chassi, recurso de infrações. Lembrando que, para fazer algum dos serviços elencados acima, é necessário o agendamento para atendimento presencial, que deve ser realizado pelo site do Detran (www.detran.mt.gov.br).

