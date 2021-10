Destaques 04/10/2021 18:14 Assessoria de Imprensa Concurso de Miss e Mister terceira idade foi realizado com sucesso em Alta Floresta Foto: Divulgação Foi realizado com sucesso o desfile do concurso de Miss e Mister Terceira Idades com idosos atendidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. O evento foi transmitido ao vivo pela fanpage oficial no Facebook da Prefeitura de Alta Floresta, realizado no Centro de Convivência do Idoso Adelva Gomes Alves, contou com a presença dos candidatos e jurados, mantendo os protocolos de biossegurança. O concurso, que não foi realizado no ano anterior, enfatizou o protagonismo e o resgate da autoestima dos idosos. Depois de apresentados os candidatos, que não economizaram charme e simpatia, foram eleitos como Miss 2021, Bruzinete da Silva Pereira, como Miss Elegância Luiza Mitiyo Kikushi e como Miss Simpatia Elvira Machado de Castro. E eleitos Mister 2021, Armindo Staudt, como Mister Elegância, Nelson Sebastião Dobrovoski, como Mister Simpatia Antônio Ferreira e o quarto candidato também foi prestigiado, o senhor Antonio Rosado Sobrinho. O evento está disponibilizado no Facebook.

