Destaques 05/10/2021 05:21 Arão Leite/J. Cidade Alta Floresta: Mulher é espancada após negar sexo com namorado bêbado Ilustração Uma mulher de 50 anos, moradora do bairro Jardim Primavera, município de Alta Floresta, ficou cheia de hematomas após levar mais uma surra do namorado de 41 anos. Só na noite de sábado, 2 de outubro, a Polícia Militar foi acionada por duas ocasiões para atender o pedido de socorro da vítima que apresenta vários hematomas no corpo, principalmente na região da cabeça.

A mulher conta que tem um relacionamento de aproximadamente dois anos com o desempregado e que durante esse tempo já teve muitos desentendimentos com o companheiro e em duas ocasiões, ela apanhou. “Toda vez que ele bebe chega em casa agressivo e fica bravo por que eu não aceito transar com ele”, contou a vítima ressaltando que o acusado ingere bebida alcoólica frequentemente. “Ele some de repente e só aparece quando quer…”, conta a vítima deixando bem claro que o homem não se importa com as obrigações da casa, mas somente na relação sexual.

Cansada da situação, ela disse que falou para ele que não queria mais e no sábado início da noite ao comentar que iria sair foi surpreendida pelo suspeito agarrando seu pescoço, a jogando na cama e tentando enforca-la. A mulher ainda correu para fora, gritando pela filha que mora em uma casa vizinha. Mas o agressor foi atrás, pegou pedras e tijolos para acertar a cabeça da dona de casa. “Se não fosse minha filha dessa vez ele tinha me matado”, contou a vítima.

Mas o homem não foi encontrado pela polícia naquele momento. Fugiu. Duas horas depois no entanto, retornou à casa. “Como se nada tivesse acontecido. Tirou a camisa e deitou na cama, me esperando”, lembra a vítima que chamou novamente a PM e o agressor foi preso. “Agora não quero mais”, declarou ela meio confusa, mas pensando na segurança.

O agressor foi levado para a Delegacia. A Polícia Civil deverá investigar o caso como mais um de violência doméstica em Alta Floresta.

