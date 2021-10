Destaques 05/10/2021 14:39 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Comissão de fiscalização convoca Executivo para discutir alterações no PPA e na LDO Foto: Divulgação A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária da Câmara Municipal de Alta Floresta convocou o secretário de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, o secretário de Fazenda, Paulo Moreira, o administrador Lauriano Antonio Barella, a auxiliar de administração do departamento de contabilidade Ana Lucia Almeida Santos Sandmann, para discutir com os vereadores as alterações realizadas pelo Executivo Municipal nos Projetos de Lei do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, vereador Marcos Roberto Menin (MDB), e contou com participação do vereador Darli Luciano da Silva (Pode), vice-presidente e relator, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), membro. Além dos vereadores Adelson da Silva Rezende (PDT), Bernardo Patrício dos Santos (MDB), Claudinei de Souza Jesus (MDB), Douglas Pereira Teixeira de Carvalho (PSC), Ilmarli Teixeira (PT), Leonice Klaus dos Santos (PDT), Reginaldo Luiz da Silva (Republicanos) e Oslen Dias dos Santos “Tuti”, presidente da Câmara Municipal. Também participaram da reunião o secretário de divisão parlamentar, José Tito dos Santos, e o secretário de apoio às comissões permanentes, Carlos Eduardo Marcatto Cirino. A reunião teve como objetivo ouvir do Executivo Municipal os esclarecimentos sobre as duas alterações feitas no Projeto de Lei 2.112/2021 que dispõe sobre o PPA 2022-2025, depois de ter protocolado a matéria na Casa de Leis, e a alteração no Projeto de Lei 2.125/2021, que trata sobre a elaboração da LDO 2022, também depois de protocolar a propositura no Legislativo. Durante a reunião os vereadores esclareceram as dúvidas relativas às duas propostas e definiram marcar para o dia 14, quinta-feira, a audiência pública presencial para apresentação das peças orçamentárias em consulta pública. A audiência será transmitida ao vivo pela página da Câmara Municipal no Facebook. Outras deliberações Após a reunião, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária recebeu o Projeto de Lei 2.133/2021, que regulamenta a liberação das cláusulas e condições resolutivas, e o Projeto de Resolução 006/2021, que institui o Gabinete Itinerante no município de Alta Floresta, apresentado pelo vereador Douglas Teixeira.

