Destaques 05/10/2021 17:40 Assessoria de Imprensa Tiro de Guerra inicia seleção geral de jovens alistados para 2022 Pouco mais de 300 jovens que se alistaram para o serviço militar obrigatório até o dia 31 de agosto, devem se apresentar na unidade militar no decorrer desta semana para realizar os atendimentos do processo seletivo geral. Os atendimentos tiveram início na segunda-feira, dia 04 de outubro, e seguem até sexta-feira, dia 08 de outubro, na sede do Tiro de Guerra 09-001. Estes jovens passarão por quatro etapas da seleção, sendo o posto de apresentação, exame físico, exame de saúde e entrevista. Após a seleção, jovens aptos retornarão em fevereiro de 2022 para a seleção complementar, aptos para servir devem iniciar as instruções em março, os jovens não aptos receberão o certificado de dispensa. “Jovens que estão alistados, compareçam ao processo seletivo, o não comparecimento pode gerar um transtorno ao alistado, ele vai ficar na situação de refratário, por não ter comparecido ao processo, e ele vai ter alguns impedimentos, como per exemplo, tirar o passaporte, apresentação de estar quite com o serviço militar para uma matrícula de faculdade, ele vai estar sem esse documento, ele precisa ter o alistamento, se estiver em dia, o certificado de dispensa de incorporação ou o certificado de reservista, que ele só terá se tiver passado pelo processo”, apontou o chefe da instrução do TG, Ivan Carvalho.

