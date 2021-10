Destaques 05/10/2021 18:23 Só Notícias/Luan Cordeiro Alta Floresta compra ônibus para transporte escolar; R$ 1,7 milhão investidos Foto: arquivo I Nativa News O prefeito Chico Gamba (PSD) autorizou adesão da ata de registro de registros, feita através de pregão presencial do município de Canarana, para a compra de cinco ônibus escolar, que atenderão a demanda dos alunos da rede pública municipal. O valor investido é superior a R$ 1,7 milhão. Os cinco veículos são amarelos, com 46 lugares, sendo 44 no salão, um para motorista e um para auxiliar, ar-condicionado, potência mínima de 152 cavalos, peso bruto total de 8,5 mil quilos, porta dobradiças com sistema door brake, janela de vidros moveis, poltrona do motorista com amortecimento hidráulico e dos passageiros sofá mínimo 1000X80. Os ônibus ainda contam com sirene de marcha ré, câmara de ré com monitoramento no painel, e demais acessórios que atendam o Código Nacional de Trânsito. Os veículos devem ser entregues documentados e emplacados, com manutenção e revisão. Cada um custa R$ 341,2 mil. Na justificativa, o executivo ponderou que a frota escolar do município “encontra-se em estado de calamidade, obtendo gastos exorbitantes ao erário público com reparos e manutenção, deixando assim por várias vezes os ônibus parados e impedindo que os alunos principalmente os da zona rural, completem devidamente ao seu ano letivo”. Em decorrência da precariedade “destacamos a necessidade da aquisição de novos ônibus escolar, para compor e melhorar a frota atual”, completou no edital do certame.

