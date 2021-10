Destaques 06/10/2021 07:51 Redação I Nativa News Alta Floresta: Mulher tem moto roubada " o suspeito tomou a chave da mão e saiu na motocicleta" @José Lucio I Nativa News Uma mulher de 37 anos procurou a Polícia Militar para relatar o furto de sua motocicleta Biz. O caso aconteceu no local de trabalho, um homem moreno, magro chegou perguntando sobre a moto estacionando e acabou levando o veículo.

Conforme registro da PM em Alta Floresta, a vítima relatou que estava no trabalho quando o suspeito chegou, com capacete no braço e perguntou sobre a moto estacionada do lado de fora, a vítima confirmou ser dela. O suspeito pediu a moto emprestada, diante a negativa da vítima, o suspeito tomou a chave da mão da vítima e saiu na motocicleta.

A vítima relatou que ainda tentou impedir a ação, mas não obteve êxito. O caso foi registrado e deve ser investigado. A motocicleta levada é uma Honda Biz de cor verde, placa JZR 6084.

