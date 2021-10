Destaques 06/10/2021 07:20 Redação I Nativa News Carlinda: Homem é vítima de golpe e perde R$ 80 mil ao tentar comprar um pá carregadeira Morador de Carlinda, ele viu anúncio na internet e realizou a negociação por meio de um aplicativo de mensagens. - Foto por: PMMT Homem de 53 anos procurou a Polícia na tarde de terça-feira (05), após ser vítima de um golpe e perder mais de R$ 80 mil. A ocorrência foi registrada em Carlinda, (30 quilômetros de Alta Floresta), a vítima conta que viu o anúncio em um site de compra e venda de uma pá carregadeira, ano 2008, pelo valor de R$ 140.000,00. Para fechar o negócio rápido e com desconto, o estelionatário convenceu a vítima a efetuar dois depósitos, um de R$ 40 mil na conta de uma terceira pessoa e outro do mesmo valor (R$ 40 mil) na conta de uma mulher. Depois de fazer dois depósitos bancários que totalizaram R$ 80 mil, a vítima foi até a fazenda onde estaria a máquina, localizada no município de Novo Mundo para pega-la. No local, o proprietário disse que não poderia entregar a máquina, pois teria vendido a pá carregadeira para o mesmo suspeito, pelo valor de R$ 277,000,00 e que recebeu um comprovante de deposito, porém, ao conferir na agência bancária, foi informado que o dinheiro não estava na conta. O Caso segue investigado

