Destaques 06/10/2021 16:38 Alta Floresta: Secretaria de Educação convida produtores locais para reunião sobre aquisição de produtos para alimentação escolar Foto: Reprodução A Secretaria de Educação de Alta Floresta, convida a todos os produtores locais, que trabalham a agricultura familiar, para uma reunião, que acontecerá no dia 15 de outubro, as 14 horas, no Sispumaf (RUA A 3). O principal intuito dessa reunião, é conversar com os produtores sobre a intenção da secretaria em adquirir produtos da agricultura familiar local, fomentando a economia e trazendo qualidade para a merenda escolar.

“Essa é uma iniciativa em que todos ganham: o produtor familiar que consegue escoar seus produtos, e a prefeitura, que deseja comprar alimentos produzidos na região, estimulando a economia local, e os estudantes, que recebem esses alimentos orgânicos e produzidos seguindo as boas práticas de produção”, afirma a Secretária de Educação Lucinéia Matos.

Para os agricultores, essa ação possibilita a produção planejada com garantia de comercialização e bons preços, melhorando sua renda familiar e valorizando sua atividade. Qualquer dúvida, o interessado pode entrar em contato com a secretaria de educação através do telefone 66 3903 1059 ou no 66 9245-6466.

