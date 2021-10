Destaques 06/10/2021 17:58 Redação I Nativa News Caminhão basculante carregado com pedras tomba em ponte na vicinal 4° leste, zona rural de Alta Floresta. Foto: Reprodução O caso foi registrado junto a Polícia Militar com natureza de danos, o caminhão basculante estava carregado com pedras quando tombou na ponte da vicinal 4° leste, zona rural de Alta Floresta. Conforme registro, o proprietário do caminhão relatou que o motorista informou que ao passar sobre a ponte, após uma curva, o madeiramento da ponte não suportou o peso do caminhão e acabou quebrando, o caminhão caiu no rio. O motorista não se feriu. Ainda durante a tarde o caminhão permanecia no local. O secretário municipal de infraestrutura buscava contato com o proprietário do caminhão para a retirada do mesmo e então o reparo da ponte.

