Destaques 07/10/2021 05:27 Arão Leite/J. Cidade INVESTIGAÇÃO: Mulher tem conta bancária invadida e perde R$ 6 mil em AF Foto: ADRIANO ISHIBASHI/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO O número de vítimas reclamando sobre valores sacados de suas contas bancárias aumenta cada dia em Alta Floresta. Na quarta-feira, 6 de outubro, enquanto a Polícia Civil empenhava uma equipe para trabalhar um caso onde uma mulher procurou a Polícia Militar para prestar queixa de que teve um prejuízo de R$ 6 mil reais, um idoso pedia na Delegacia como fazia para registrar uma ocorrência, já que seu seguro havia sido sacado e ele garantia que não foi ele.

O investigador o encaminhou para confecção da queixa. Mas o caso da mulher já era investigado naquele momento e a vítima seguia em desespero já que no dia anterior foi acessar sua conta e constatou duas transações estranhas, sendo uma via pix no valor de R$ 5 mil e outra no sistema Ted no valor de R$ 1000. A numeração da transferência e destinatários foram informados à Delegacia que apura o caso.

Outro golpe

Em outro caso, também registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia, um homem relatou que “dia 3 de outubro de 2021 por volta das 19h, ao tentar se cadastrar no site gov.br percebeu que seus dados já haviam sido inseridos no sistema, sendo que este não fez ou tenha autorizado a fazerem cadastro em seu nome. A vítima acrescentou que pelo final do e-mail e telefone desconfia que seja uma pessoa conhecida sua. diante do relato foi confeccionado o presente Boletim de Ocorrência e encaminhado online a Delegacia de Polícia Judiciária Civil”, documentou a PM.

