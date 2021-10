Destaques 07/10/2021 07:04 Carlinda: caminhão carregado com cortes de frangos tomba no trevo das MT-208 e 320 Foto: Josemar O acidente aconteceu pouco após as 16h desta quarta-feira (06) na rodovia MT-208 próximo ao município de Carlinda, no trevo Piovesan, entroncamento com a rodovia MT-320. O caminhão baú câmera fria estava carregado com frango.

Conforme registro da Concessionária Via Brasil, responsável pela manutenção das rodovias, o motorista seguia sentido ao município de Carlinda, quando perdeu o controle da direção do veículo ao passar pelo trevo. A carga pendeu e acabou provocando o tombamento do caminhão e o derramamento da carga. O motorista não se feriu.

