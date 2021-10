Destaques 07/10/2021 14:06 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Prefeitura atende reivindicação de vereador e recupera pontes e bueiros no Setor Oeste No mês de setembro o vereador Adelson da Silva Rezende (PDT) fez duas indicações para o prefeito de Alta Floresta, Chico Gamba, e para o secretário de Infraestrutura, Roberto Patel, reivindicando a recuperação de pontes e bueiros nas estradas vicinais Quarta Oeste e Quarta Norte, ambas no Setor Oeste. Por meio da indicação 361/2021 o vereador Adelson cobrou a recuperação de uma ponte na vicinal de acesso a comunidade Santa Mônica, na 4ª Oeste. No pedido o vereador destacou a cobrança dos moradores e a importância da recuperação da ponte para promover o bem estar e a trafegabilidade na comunidade, principalmente para o transporte da produção. Já na Sessão Ordinária do dia 21 de setembro, por meio da indicação 380/2021, o vereador Adelson cobrou a recuperação de dois bueiros e duas pontes na vicinal 4ª Norte, na Comunidade Santa Mônica. Nesta indicação, o parlamentar explicou que a recuperação das pontes e dos bueiros deveria ser realizadas com urgência para garantir melhores condições de transporte da produção e segurança para o transporte escolar e dos moradores. Na manhã desta quinta-feira (07.10), o vereador Adelson destacou e agradeceu o prefeito Chico Gamba e o secretário Roberto Patel pelo serviço realizado nas duas vicinais. “Após a nossa reivindicação e a sensibilidade da administração Chico Gamba através do secretário de infraestrutura, a população foi atendida através da nossa indicação e a gente fica feliz porque o município atendeu tão rapidamente essa nossa demanda”, ressaltou o Vereador.

Voltar + Destaques