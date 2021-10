Destaques 07/10/2021 15:03 Jornal Mato Grosso do Norte Orçamento de Alta Floresta está estimado em R$ 241 milhões em 2022 Foto: Reprodução Está em tramitação na Câmara Municipal de Alta Floresta o Projeto de Lei 2.135/2021, de autoria do Executivo Municipal, que fixa a despesa do município para o exercício de 2022 (LOA – Lei Orçamentária Anual). O orçamento geral do Município de Alta Floresta, para o ano de 2022 está estimado em R$ 241 milhões, 848 mil e 650 reais, sendo este valor de receita bruta. R$ 14 milhões, 618 mil e 500,00 são de deduções, totalizando R$ 227 milhões, 230 mil e 150,00 de receita líquida. São destinados para a administração direta, o total de R$ 195 milhões, 925 mil e 150,00 e para a administração indireta, o montante de R$ 31 milhões e 305 mil. O Projeto de Lei destaca que as receitas ficam estimadas e as despesas fixadas para o exercício de 2022, conforme estabelecem as leis vigentes, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta e o Orçamento da Seguridade Social, incluindo todos os órgãos e entidades, a quem detém competência para executar as ações nas áreas de Saúde, Previdência e Assistência Social, bem como seus Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. Projeto da Lei de Diretrizes Orçamentaria (LOA) está em tramitação na câmara Municipal Orçamento da Administração Direta 01 - Câmara Municipal. R$ 6.970.000,00 02 - Gabinete do Prefeito. R$ 2.875.000,00 03 - Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento R$ 14.266.057,00 04 - Secretaria Fazenda R$ 14.239.057,00 05 - Procuradoria Geral do Município R$ 1.885.000,00 06 - Secretaria de Cultura e Juventude R$ 1.742.500,00 07 - Secretaria Assistência Social e Cidadania R$ 8.489.307,00 08 - Secretaria Municipal de Educação R$ 48.106.511,00 09 - Secretaria Esporte e Lazer R$ 1.924.498,00 10 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos R$ 53.327.550,00 11 - Secretaria Municipal de Saúde R$ 34.189.670,00 12 - Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento R$ 1.030.000,00 13 - Secretaria Agricultura e Pecuária R$ 3.670.000,00 14 - Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável R$ 3.210.000,00 Total da Administração Direta R$ 195.925.150,00 Administração Indireta 15 - IPREAF – Instituto de Previdência de Alta Floresta- R$ 31.305.000,00

