Dentre as informações levadas até os participantes do evento estão as linhas de crédito disponíveis para diversos segmentos

Mais de 150 pessoas, entre futuros empreendedores, microempreendedores individuais e empresários de pequeno porte participaram nesta quinta-feira (07.10), da sétima edição do projeto Circuito Empreendedor, que ocorreu na Escola Técnica de Educação Profissional e Tecnológica de Alta Floresta (Seciteci), em frente ao Centro de Eventos - Teatro Municipal Agostinho Bizinoto, na Praça do Avião.

O evento promovido pela Secretaria Adjunta de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, vinculada da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT) tem como finalidade estimular os pequenos negócios no Estado.

Durante todo o dia, a unidade escolar abrigou oficinas, palestras e orientações técnicas sobre temas como cadeias produtivas, incentivos fiscais, fluxo de caixa e capital de giro, crédito digital a serviço do micro e pequeno empreendedor, linhas de crédito da Desenvolve MT, turismo, entre outras capacitações.

“Por meio do Circuito conseguimos levar a educação empreendedora aos empresários formalizados e às pessoas que tem o desejo de ter seu negócio próprio. No evento itinerante, eles têm acesso a políticas do Governo e de entidades parceiras que fomentam a economia, o que irá contribuir para a ampliação de seus estabelecimentos ou a abertura de novos negócios. São muitas as vantagens para quem busca instrução e vai atrás de recursos para concretizar seus projetos”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda.

Conforme o secretário Adjunto de Desenvolvimento do Ecossistema Empreendedor, Celso Banazeski, é necessário que a informação chegue à ponta, independente da distância que o empresário esteja da Capital. “Temos buscado levar as ações do Governo a todas as regiões do Estado, por isso trabalhamos com os consórcios para atingir o máximo possível de municípios em uma única ação. Levamos orientações técnicas o mais próximo dos pequenos empresários, afinal são eles os maiores geradores de emprego e renda do nosso Estado. Temos que garantir maior acesso aos serviços públicos a quem movimenta nossa economia”, define.

Adesões

Na solenidade, o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, firmou convênio com a Agência de Fomento de Mato Grosso – Desenvolve MT. Com a parceria, o município passará a contar com um agente de crédito local.

Protocolo sanitário

Apesar de ser presencial, o Circuito ofereceu aos participantes um ambiente seguro com a adoção de medidas de proteção como o uso obrigatório de máscaras, álcool gel e medidor de temperatura corporal. Cada oficina também teve o número limitado de participantes, respeitando o distanciamento social.

8ª Edição

A próxima edição do Circuito Empreendedor irá ocorrer no dia 20 de outubro na cidade de Jaciara, no Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Marechal Rondon, que fica localizado na Rua Itararé, 1.640, no centro.