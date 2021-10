Destaques 08/10/2021 05:30 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: Vereadores acompanham retirada de carreta caçamba que caiu em rio na Quarta Leste Os vereadores Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB), presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Bernardo Patrício dos Santos (MDB) e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), acompanharam na tarde de quarta-feira (06.10) a retirada de uma carreta caçamba basculante de um riacho localizado próximo a Comunidade Nova Alvorada, na Vicinal Quarta Leste. O acidente aconteceu devido a estrutura de madeira da ponte não suportar o peso da carreta, que estava carregado com pedras. O caminhão ficou tombado com parte da caçamba submersa na água. Segundo informações não foi possível salvar a carga. Devido ao acidente e os danos na ponte, preocupados com o risco de novos acidentes, os vereadores cobraram do Executivo Municipal os reparos necessários para a segurança da população que utiliza a estrada diariamente.

