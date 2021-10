Destaques 08/10/2021 05:56 Parceria leva crédito e informação para pequenos negócios em Alta Floresta Empreendedores tiveram a oportunidade de conhecer as linhas de crédito específicas para os seus negócios Foto por: Assessoria A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve MT) e a Prefeitura de Alta Floresta (distante 800 km da capital) firmaram uma parceria para oferta de crédito e orientações para os empreendedores do município. A assinatura do termo foi feita nesta quinta-feira (07.10), no Centro de Eventos de Alta Floresta, durante a 7ª edição do projeto Circuito Empreendedor, que integra o programa Pensando Grande para os Pequenos, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec-MT). A partir de agora, o município de Alta Floresta terá um agente de crédito local que irá prestar todo atendimento presencial ao empresário. Mais de 150 atendimentos já foram prestados aos empreendedores ao longo das edições do programa. E sessenta e oito municípios de Mato Grosso já firmaram parceria com a Desenvolve MT. Para o prefeito de Alta Floresta, Valdemar Gamba, é um grande avanço para a cidade quando o governo se faz presente. “Assinar o convênio com a Desenvolve MT é fundamental para dar suporte ao empresário que tem a coragem de empreender”, enfatiza. Durante todo o dia, a equipe da Desenvolve MT prestou atendimento aos empresários que estiveram no evento, esclarecendo dúvidas e ofertando as linhas de crédito para incentivar e fomentar pequenos negócios, e também como solicitar o financiamento via plataforma digital. Em 2021, já foram liberados para Alta Floresta e municípios da região R$ 370mil em concessão de crédito. A Desenvolve MT ampliou o portfólio de produtos e retomou as linhas de crédito para investimento para incentivar na retomada da economia. Crédito disponível para o transporte, comércio, pequena indústria e setor de serviços estão disponíveis. Para o secretário executivo da Desenvolve MT, José Roberto Webber, a participação no evento é uma forma de estar perto do pequeno empreendedor. “A nossa presença reforça o trabalho do agente local, a parceria com os municípios continua sendo importante para orientar o empresário sobre o crédito”, explica. A equipe da Desenvolve MT juntamente com a caravana da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) visitaram também as prefeituras de Paranaíta e Nova Monte Verde.

