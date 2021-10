Destaques 08/10/2021 18:28 Redação I Nativa News Alta Floresta: PM resgata criança de 3 anos que estava dormindo na rua Foto: Reprodução A criança de apenas 03 anos foi encontrada dormindo na rua, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados, no local não haviam familiares da criança. A mãe acabou sendo identificada e notificada. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição ao chegar no local encontrou a criança aos cuidados dos militares do Corpo de Bombeiros, a mãe já havia sido localizada. Conselho Tutelar foi acionado. Os devidos registros foram feitos, a crianças devolvida aos cuidados da mãe e a mãe notificada para comparecer à sede do Conselho para os devidos procedimentos. Caso registrado pela PM e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências que o caso requer.

Voltar + Destaques