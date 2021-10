Destaques 08/10/2021 18:38 Assessoria de Imprensa Campanha de Vacinação antirrábica: Secretaria de Saúde realizará terceira etapa. Foto: Divulgação Com mais de 5 mil animais já vacinados em nosso município, a Prefeitura de Alta Floresta através da Secretaria de Saúde, irá realizar a terceira etapa da campanha de vacinação antirrábica neste sábado, dia 09 de outubro, dás 07h às 16h. Confira os bairros e locais de vacinação. Jardim Araras, Residencial Almeida Prado, Parque dos Lagos Pátio da Igreja Católica do Jardim Araras Jardim Panorama Pátio da Igreja Católica Jardim Primavera, Jardim Ipiranga Pátio da Igreja Católica do Jardim Primavera Jd. Tropical, Jd. Universitário, Res. das Mangueiras e Oitis Bosque do Jardim Universitário Jardim Oliveiras, Jardim Mirante do Lago Pátio da Igreja Católica do Jardim Oliveiras Jardim Renascer, Jardim Europa Centro Catequético do Jardim Renascer

