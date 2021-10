Destaques 09/10/2021 09:07 Arão Leite/J. Cidade Homem tenta matar idosa com foice após ser advertido por som alto em AF Uma moradora do Setor D, região central de Alta Floresta, foi vítima de uma agressão e por pouco não é alvo de uma tragédia. A vítima que tem 80 anos e mora vizinha a um conjunto de quitinetes, levantou 4 horas da manhã com o som alto de uma casa e um outro vizinho também ligou televisor com volume ainda maior. Ela foi chamar atenção da pessoa que não gostou, pegou uma foice e foi para cima dela.

Mesmo sendo idosa, a mulher reagiu e tentou se proteger, mas ainda assim foi acertada, ficando com escoriações. Sua filha chegou para ajudar e tirou a mãe que poderia ser morta. Mas uma testemunha que também buscava ajudar a anciã levou um golpe que lhe atingiu as costas próximo ao pescoço, além da cabeça.

O homem foi preso e o caso é investigado pela Polícia Civil.

