Destaques 09/10/2021 11:09 Redação I Nativa News Mulher perde controle da direção após mau-súbito e bate em Alta Floresta Foto: Reprodução O capotamento foi registrado no setor F, área central do município de Alta Floresta. Uma mulher conduzia o veículo quando sofreu um mau súbito e perdeu o controle da direção do veículo. Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, o veículo, uma caminhonete L-200, seguia na rua F-4 quando a condutora de sentiu mau e perdeu o controle. O veículo capotou, parando ao se chocar contra uma árvore. Militares do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos levando a conduta para o Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico.

