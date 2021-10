Um caso ocorrido no dia 25 de setembro último, com recorrência no dia 2 de outubro, ganhou repercussão essa semana no município de Alta Floresta. A história tem como personagens, dois homens e uma mulher. Na situação, o suspeito, namorado da funcionária de uma farmácia, invadiu o estabelecimento comercial onde segundo acusação, ameaçou um jovem de 26 anos e ainda o agrediu dentro da empresa.



A violência que segundo boletim de ocorrência, aconteceu em decorrência de ciúmes do agressor contra a vítima que procurou a polícia por precaução à sua integridade física, uma vez que o namorado da sua agora ex-companheira de trabalho, até determinou que ele desaparecesse da cidade.



A denúncia contra o agressor foram oficializadas na Delegacia Municipal de Polícia Civil onde a vítima no ato da confecção do Boletim de Ocorrência, narrou que “estava abrindo a farmácia no dia do fato e o (….) se aproximou da vitima com uma arma ( aparentemente um 38 ). Que em seguida o suspeito pediu para que o mesmo entrasse na farmácia, quando ao entrar começou a lhe agredir com socos, joelhada e chutes”, declarou.



E as agressões não teriam cessado no dia 25 de setembro quando tudo começou. “No dia 01/10/2021 o mesmo – suspeito – mandou mensagens ameaçadoras para a vítima dizendo que ele (amigo da namorada) teria 24 horas para ir embora, narra o comunicante/vitima que a namorada do suspeito foi demitida do emprego devido a esses ciúmes dele e que essas confusões não é a primeira vez que acontece”.



O caso foi registrado e o suspeito acabou encaminhado à Delegacia onde segundo informações, foi aberto um inquérito o acusando pelo menos de ameaça com emprego arma de fogo e lesão corporal.