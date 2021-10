O caso foi registrado na rodovia MT-208 às 16h deste domingo (10), o veículo Corsa seguia sentido Alta Floresta a Carlinda quando o condutor perdeu o controle da direção, saindo da pista e capotando, para do dentro de um pasto. Socorristas do Hospital Municipal de Carlinda prestaram o socorro levando o condutor para atendimento médico.



Conforme informações colhidas no local dia acidente, o condutor do veículo, um homem de idade, estava sozinho no veículo, efetuou uma ultrapassagem e perdeu o controle da direção, saindo da pista ao fazer o retorno. O veículo capotou e rodou sobre a cerca caindo no pasto. Pessoas que passavam no momento, uma com capacitação de primeiros socorros, manteve a vítima imobilizada até a chegada da equipe socorrista.



O homem, um pouco confuso, se identicou com João, estava com escoriações e ferimentos na cabeça. Familiares foram acionados para acompanhar a vítima, que estava sozinha no veículo, para o atendimento no hospital em Carlinda.



Polícia Militar e Concessionária Via Brasil também foram acionados.