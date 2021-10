Destaques 11/10/2021 11:01 Carro pega fogo após capotar na MT-206 no Nortão; área de vegetação atingida Um carro Fiat Strada branco, com placas de Alta Floresta, capotou e pegou fogo, ontem à tarde, na rodovia MT-206, sentido a Paranaíta. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta ao chegar no local foram para atender a ocorrência as chamas já haviam se propagado para a vegetação, às margens da rodovia. O proprietário do veículo não se encontrava no local. Inicialmente, foi realizado o combate no carro, e em seguida, extinguido o incêndio na vegetação. Cerca de 400 litros de água foram utilizados para os trabalhos. As circunstâncias em que ocorreu o acidente serão apuradas.

Voltar + Destaques