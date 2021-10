Destaques 12/10/2021 06:14 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta iniciará vacinação para crianças a partir de 12 anos Foto: Reprodução A secretária de saúde do município, Sandra Mello, disse à Mato Grosso do Norte, no sábado, 9, que a testagem em massa que está sendo realizada pela secretaria Municipal de Saúde, é para tentar entender o comportamento do vírus. “Não creio que o aumento de casos tem a ver com a testagem em massa da população. Até porque esse aumento está acontecendo nas síndromes. Acredito que tem a ver com as aglomerações de festas e ao comportamento social. Isso já foi comprovado várias vezes por autoridades da saúde. As pessoas estão agindo como se não tivesse o vírus. Se você verificar as redes sociais, verá o grande número de publicações de festas e também à noite você consegue identificar o comportamento da população”, observa Sandra. Conforme a secretária de Saúde, nesta semana começará a vacinar crianças e adolescentes a partir dos 12 anos Segundo a secretária, é importante a população ter consciência que a pandemia não acabou e que o vírus ainda está circulando. Recomenda também que todos sigam as recomendações das autoridades em saúde, mantenham o distanciamento social, usem máscaras, higienização com álcool em gel e, principalmente, tomem a vacina o quanto antes. VACINA EM NÚMEROS Alta Floresta já aplicou 55.682 doses da vacina, sendo que 34.936 doses foram aplicadas em pessoas que receberam a primeira dose. 20.746 pessoas estão completamente imunizadas, receberam a segunda dose ou dose única. No município, nenhuma pessoa recebeu a dose de reforço. Com o aumento da vacinação, diminuíram o número de internações no município. Uma boa notícia anunciada pela secretária de Saúde, é o início da vacina de imunização da covid-19 para as crianças. De acordo com Sandra Mello, ainda esta semana deverá começar a vacinação no público com faixa etária a partir de 12 anos. “Essas vacinações das crianças serão realizadas nos postos de saúde para descentralizar, porque temos uma demanda muito grande na vacinação central no ginásio de esportes”, informa a secretária. O dia da semana para o início da vacina ainda não foi definido pela secretaria de saúde.

Voltar + Destaques