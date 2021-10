Destaques 12/10/2021 08:21 Redação I Nativa News Alta Floresta: Familiares amarram jovem após agredir irmã e ameaça-los de morte Foto: Arquivo Nativa News O jovem suspeito de 21 anos foi encontrado pela guarnição com os pés amarrados, preferindo ameaças de morte contra os familiares. Foram relacionadas quatro vítimas, o suspeito encaminhado à Delegacia. Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada no bairro Bom Pastor por volta de 00h10 desta terça-feira (12) em Alta Floresta. A comunicante relatava que o irmão estava agressivo, que havia promovido uma quebradeira na residência, danificando ventilador, capacete e uma motocicleta. O suspeito foi imobilizado pelos familiares, pois segundo relatos das vítimas para a polícia, estava ameaçando a irmã dizendo que iria cortar seu pescoço e matar todos que estavam na residência. Diante os fatos o boletim de ameaça e lesão corporal foi registrado e o suspeito enviado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

