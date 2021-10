Destaques 12/10/2021 15:33 Redação I Nativa News TRAGÉDIA: Pai bate em muro com veiculo e atinge a filha de 7 anos em Alta Floresta Foto: Reprodução O incidente aconteu na manhã desta terça-feira (12) no bairro Jardim Universitário, em Alta Floresta, o pai saía com o veículo quando a porta atingiu e derrubou o muro, que caiu sobre a criança. A garotinha chegou a receber socorro e cuidados médicos, mas boa resistiu.

A tragédia foi compartilhada em redes sociais, um áudio do pai circula, nitidamente abalado, em choque com o ocorrido, o homem relata que saía, a filha como de costume, abriu o portão e esperava do lado de fora para fechar após a saída do veículo.

A porta estava aberta, e atingiu a coluna do muro, que acabou caindo sobre a criança de apenas 07 anos. Ela foi socorrida ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, mas não resistiu.

