Destaques 12/10/2021 18:26 Carreta carregada com gado tomba na MT-208 próximo a fazenda Shalon Foto: Reprodução Uma carreta de transporte de gado tombou na tarde desta terça-feira (12), na MT-208 no trecho entre Alta Floresta e Nova Monte Verde, cerca de 70 quilômetros próximo a fazenda Shalon. Segundo informações repassadas ao site Nativa News, o motorista da carreta perdeu o controle e acabou tombando no acostamento da rodovia. Alguns dos animais que eram transportados na carreta conseguiram escapar, ainda não se sabem quantos fugiram e quantos ficaram feridos. Já o motorista foi socorrido com ferimentos leves.

