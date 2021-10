O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (12) no bairro Bom Jesus no município de Apiacás. O condutor da motocicleta faleceu no local, as causas do acidente passam a ser apuradas pela Polícia Civil do município.



Conforme informado a redação do site Nativa News, ambos veículos seguiam na avenida Jayme Campos quando houve um choque entre a motocicleta Honda Titan e o caminhão boiadeiro. Perícia Oficial e Identificação Técnica - Politec, esteve no local para apurar as causas.



O motociclista foi identificado como Alexandre de Souza.