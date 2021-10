Destaques 13/10/2021 15:52 Lindomar Leal/Assessoria PPA e LDO serão debatidos em audiência pública nesta quinta-feira em Alta Floresta Foto: Reprodução A Câmara Municipal de Alta Floresta, por meio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária, que é composta pelos vereadores Marcos Roberto Menin (MDB), presidente, Darli Luciano da Silva (Pode), vice-presidente e relator, e Francisco Ailton dos Santos (Republicanos), realizará nesta quinta-feira (14.10) a Audiência Pública para discussão do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2022-2025 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022. A audiência será realizada no Plenário do Poder Legislativo com início previsto para 09h00 e terá transmissão Ao Vivo na página da Câmara Municipal no Facebook. A consulta pública atende aos termos do artigo 48, § 1º, inciso I, da Lei Complementar Federal n° 101, de 04 de maio de 2.000. O plenário será aberto ao público. No entanto, para participar será exigido o uso de máscara de proteção fácil, além do distanciamento e o uso de álcool em gel. Além da população, a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução Orçamentária está convidando representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais, setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas. O Projeto de Lei n° 2.112/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual e o Projeto de Lei nº 2.125/2021, que dispõe sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias estão totalmente disponíveis para consulta e download no site oficial da Câmara Municipal, www.altafloresta.mt.leg.br

