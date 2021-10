Destaques 14/10/2021 05:45 Redação I Nativa News Alta Floresta: Jovem de 23 anos estuprava irmã de 13 anos e mãe sabia do crime Foto: Reprodução REDETVAF A Polícia Militar foi acionada por uma tia da vítima, a garota que tem apenas 13 anos, relatou os abusos que vinha sofrendo há cerca de um ano e ainda, que a mãe sabia dos atos praticados pelo próprio irmão, de 23 anos. Mãe e filho foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O fato foi relatado para a polícia militar na manhã de ontem (13), a tia da menina relatou que a vítima contou o que estava acontecendo e que a mãe sabia dos fatos, pedindo ajuda para a tia. Para os militares, a mãe falou que sabia dos abusos que o filho de 23 anos praticava contra a irmã de 13, que chegou a flagrar o ato, mas que acredita que o filho em algum momento cessaria os atos.

Diante os fatos o jovem e a mãe foram detidos e encaminhados a Delegacia para as devidas providências.

