Destaques 14/10/2021 06:13 Prorrogadas inscrições para seletivo nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFMT Foto: Divulgação CDL O Instituto Federal de Mato Grosso informa que foram prorrogadas até o dia 27 de outubro, as inscrições para o Processo Seletivo 2022/1 dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio – edital nº 67/2021. As inscrições são feitas exclusivamente pelo site – http://selecao.ifmt.edu.br Neste edital, a seleção ocorrerá por meio da avaliação do histórico escolar. São ofertadas 3.070 vagas em 14 campi (Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres – Prof. Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Sorriso e Várzea Grande), 5 campi avançados (Diamantino, Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, Guarantã do Norte e Sinop) e dois centros de referência (Jaciara e Campo Verde). Para se inscrever neste seletivo, é necessário preencher o formulário de inscrição, no site http://selecao.ifmt.edu.br, com todas as informações (nome, CPF, RG, data de nascimento, entre outras) que deve ser realizado exclusivamente no nome do candidato que realizará o processo seletivo. A inscrição realizada com documentos dos responsáveis ou outra pessoa será indeferida. Após preencher o questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais). Reserva de vagas (cotas) O IFMT reserva 60% (sessenta por cento) das vagas de todos os cursos e turnos para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental na rede pública de ensino (municipal, estadual ou federal). Com isso, o candidato no ato da inscrição poderá optar pelas vagas reservadas (cotas). Qualquer dúvida e/ou ajuda técnica referente às inscrições devem ser encaminhadas por e-mail dentro do período de inscrição, no e-mail: [email protected] No dia 08 de novembro de 2021, o IFMT disponibilizará para os candidatos a confirmação de inscrição, contendo o nome do candidato, o número da inscrição, o curso pretendido e Campus que realizará o curso, no endereço eletrônico – http://selecao.ifmt.edu.br/. No dia 03 de janeiro de 2022, serão divulgadas, no endereço eletrônico http://selecao.ifmt.edu.br/, dez listas, sendo uma dos candidatos da listagem geral que foram aprovados e os excedentes no processo seletivo referente ao edital 067/2021 e nas outras nove listas constarão os nomes dos candidatos aprovados e os excedentes que se inscreveram como cotistas (reserva de vagas), por curso e turno. As matrículas da 1ª chamada serão realizadas nos dias 07 a 14 de janeiro de 2022, das 8h às 12h das 13h às 17h, de acordo com o agendamento de cada campus e campus avançado, e por meio digital das 8h do dia 06 a 17h do dia 13 de janeiro de 2022, conforme publicação dos aprovados no resultado final do processo seletivo.

