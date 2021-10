Destaques 14/10/2021 06:15 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereadores vistoriam pontes na Vicinal Bom Fim e no Ramal do Mogno O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, Oslen Dias dos Santos “Tuti” (PSDB) e o vereador Francisco Ailton dos Santos (Republicanos) percorreram na segunda-feira (11.10) a Estrada Vicinal Bom Fim e a vicinal do Ramal do Mogno com o objetivo de vistoriar as condições das pontes de madeira após as chuvas torrenciais que caíram nos últimos dias. Na Vicinal Bom Fim os vereadores identificaram que a ponte de aproximadamente quatro metros apresentava problemas nas extremidades, com comprometimento do barranco. “Mais duas chuvas leva o aterro das cabeceiras embora, a ponte ficou muito baixa”, explicou Tuti. Já no Ramal do Mogno, a situação identificada por Ailton e Tuti foi preocupante. Segundo eles, a ponte de mais de 6 metros estava com a viga de um dos lados danificada, assim como várias pranchas quebradas. Os vereadores também identificaram a falta de sinalização informando os condutores de veículos sobre o problema na ponte. “Colocaram dois cavaletes uns 3 quilômetros cada, mas não tem sinalização perto da ponte e a situação é perigosa demais”, alertam os vereadores, que levaram a demanda até o Executivo Municipal.

