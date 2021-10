Destaques 14/10/2021 10:07 Arão Leite/J. Cidade PÁTIO DE POSTO: Polícia Civil de Alta Floresta investiga queixa de roubo de caminhão Foto: Reprodução A Polícia Civil do Município de Alta Floresta está investigando um caso de roubo a um caminhão Scania Bi-trem. O crime teria sido praticado no pátio de um posto de combustível na noite de 12 de outubro e na manhã desta quarta-feira, 13, a Delegacia recebeu a queixa e investigadores deram início a uma investigação minuciosa.

A Divisão de Roubos e Furtos busca maiores informações sobre o caso onde o motorista do caminhão teria sido rendido por bandidos e obrigado a dirigir sentido Carlinda pela Rodovia MT-208. Depois de trafegar em torno de 20 quilômetros o veículo pesado adentrou a vicinal Quarta Leste onde a vítima teria sido liberada. Mas o caminhão não percorreu muito e acabou sendo abandonado depois de uma pane.

Uma equipe da Polícia Civil e outra da Polícia Técnica estiveram no local onde o veículo foi abandonado, em busca de pistas dos bandidos. O caminhão foi encontrado com várias avarias, principalmente na parte da frente onde teria atingido um poste de forma violenta. O caso segue investigado, ainda sem pistas dos criminosos.

