O incêndio de grandes proporções foi registrado no setor União em Nova Bandeirantes, consumindo completamente a sede da Igreja Congregação Cristã. As chamas foram debeladas e o rescaldo realizado nas residências vizinhas para evitar danos maiores.

A brigada municipal da secretaria de obras e uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar que estava no município realizaram o combate as chamas, com apoio de populares. O que provocou o incêndio não foi identificado.

Imagens circulam nas redes sociais, onde os moradores lamentam o ocorrido e aproveitam para cobrar a instalação de um ponto de apoio do Corpo de Bombeiros para atender a região em casos como este.

Polícia Judiciária Civil esteve no local, o caso foi registrado.

