Serão disponibilizadas um quantitativo inédito de 390 (trezentas e noventa) vagas. Isso se deve ao fato de Escola Militar Dom Pedro II, ter sido transferido para o novo endereço, o que possibilitou a ampliação da quantidade de vagas e uma melhor estrutura aos alunos, afirma o Ten Cel BM Ranie, Diretor Comandante da EEMDPII

As inscrições on-line iniciarão na 00h01min do dia 15/10/2021 e vão até as 23h59min dia 07/11/2021. Para as pessoas que não tenham acesso a internet, poderão fazer as inscrições presencialmente a partir do dia 18/10/2021. Todas as informações constam no Edital.

Lembrando que Escola Militar Dom Pedro II, foi premiada em diversas olimpíadas de conhecimento, e ficou com a 3°melhor nota do Ensino Fundamental no ultimo IDEB das escolas públicas do Estado do Mato Grosso o que ratifica a preocupação que temos em manter a qualidade do ensino, aliado aos valores do Corpo de Bombeiro Militar, que mantem nossos alunos como protagonista do processo, afirma o Diretor.

As dúvidas poderão serem encaminhadas por WhatsApp através do Tel: 066 99602 8148 ou por e-mail através do [email protected]

OFERTA DAS VAGAS/2022

6° ano – 150 vagas – Vespertino

7°ano – 120 vagas – Vespertino

8° ano – 60 vagas – Vespertino

9° 60 vagas – Matutino

1° ano Ensino Médio – Cadastro de Reserva

2° ano Ensino Médio – Cadastro de Reserva.