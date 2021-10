Destaques 15/10/2021 05:37 Só Notícias Peritos de Sinop, Alta Floresta e Cuiabá reforçam ações da operação Abafa Amazônia no Nortão Uma equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), que foi formada por profissionais das unidades de Sinop (Nayane Lanzieri), Cuiabá (George Delamônica) e Alta Floresta (Alan Lugli) está reforçando o trabalho de analisar durante a operação Abafa Amazônia, que está ocorrendo nas regiões dos municípios de Apiacás, Nova Monte Verde, Paranaíta e Nova Bandeirantes. De acordo com a assessoria, os profissionais fazem ainda no local verificação dos pontos de fogo que os bombeiros detectaram no monitoramento durante o período proibitivo. Nos locais em que há suspeita de incêndio os peritos avaliam a proporção, a dinâmica do fogo, possíveis elementos de causalidade – se o incêndio foi intencional ou não. A operação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Força Nacional, integrada com a secretaria de Estado de Meio Ambiente (), Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e Perícia Oficial de Identificação (Politec). O período proibitivo do uso do fogo em áreas rurais para limpeza e manejo segue até 30 de outubro. Na zona urbana, as queimadas são proibidas o ano todo.

