Destaques 15/10/2021 09:41 Jornal O Diário APÓS 3 MESES DE COVID-19: Prof. Altair poderá sair da UTI e ir para enfermaria Foto: Reprodução Hoje é um dia especial para todos os professores do Brasil em razão da comemoração ao dia do Professor, mas para uma família de professores em especial é um dia a ser duplamente comemorado, pela data em si e pelo avanço na recuperação do professor Altair Aparecido da Silva, professor aposentado da escola Furlani da Riva. A família de Altair é formada essencialmente por pessoas ligadas ao magistério, desde sua esposa, professora Daise Pereira, passando por irmãos e cunhados, que têm sua vida dedicada ao magistério. O professor Altair também já ocupou uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de Alta Floresta. Altair Aparecido da Silva estava internado em uma UTI do Hospital Santa Rita (Alta Floresta) desde o dia 04 de agosto deste ano. Ele deu entrada para tratamento contra a Covid 19 e passou por complicações, sendo levado à UTI, entubado. No dia 13 de agosto foi tirada a sedação, mas o professor continuou entubado e sem avanços significativos em sua recuperação. No início do mês de outubro, segundo o irmão, Professor Paulo Florêncio, o professor Altair passou a respirar sem ajuda de aparelhos, começou a ter algumas reações e hoje, dia 15 de outubro, deverá receber alta da UTI, passando para uma enfermaria. “Todo acompanhamento que está sendo feito é fundamental, mas especialmente o trabalho de fisioterapia, que é feito três vezes ao dia. A família toda está eufórica, confiante na recuperação do meu irmão, que esperamos em breve estar todos juntos comemorando mais essa vitória”, afirmou. Segundo Paulo Florêncio, o tempo longo de recuperação é motivo de elogio dos médicos, pela força de vontade do professor Altair e pela garra em conseguir viver. Esperamos que esta data, 15 de outubro, dia do professor, terá um novo significado para a família”, finalizou. De acordo com informações do último Boletim Médico, emitido ontem, o professor Altair Aparecido da Silva está sem febre, respirando sozinho ar ambiente, pressão estável e leucócitos controlados. “Já tirou o dreno hoje (ontem), está só aguardando o resultado do raio x pra ter certeza que está tudo bem e fechar o lugar do dreno. Se tudo continuar evoluindo bem assim logo ele estará no quarto. Ele está tão bem que aumentaram até a quantidade de alimentação por hora”, afirmou Paulo Florêncio à reportagem do O Diário.

Voltar + Destaques