Destaques 15/10/2021 13:47 Assessoria Alta Floresta: Dia da D da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado (16) Foto: Reprodução Os pais das crianças e adolescentes de 0 a 15 anos não imunizados ou com esquemas incompletos tem mais uma oportunidade de colocar o cartão de vacina dos filhos em dia, serão oferecidas as vacinas para proteção contra sarampo, meningite, caxumba e outras doenças.

Neste sábado (16), a partir das 7h, as equipes de vacinação estarão mobilizadas para o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação.A Campanha Nacional de Multivacinação 2021 tem o objetivo de verificar se o cartão de vacina está em dia, garantido a proteção deste grupo. O Dia D é uma grande oportunidade, principalmente para os pais que não conseguem comparecer nas salas de vacina nos dias de semana.

A vacinação no Dia D acontecerá nas unidades de saúde, das 7h as 16h, as unidades são: pontos estratégicos da cidade para facilitar o acesso da população. O horário de atendimento é das 8h às 17h. Confira os locais:

UBS: Vila Nova , UBS: Santa Rita de Cassia (lV), UBS: Cidade Alta (V), ,UBS: Cidade Bela, UBS: Bom Jesus, UBS: São José Operário , UBS: Ana Neri , UBS: Araras, UBS: Universitário , UBS: Panorama.

Veja também sobre Multivacinação Alta Floresta Campanha Nacional Voltar + Destaques