Destaques 16/10/2021 05:36 Lindomar Leal/Assessoria Alta Floresta: vereador Menin entrega projeto da Praça da Juventude para deputados Foto: Divulgação O vereador Marcos Roberto Menin (MDB), vice-presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, entregou no dia 8 de outubro, sexta-feira, em Cuiabá, juntamente com o prefeito Chico Gamba, o projeto de construção da Praça da Juventude, com a planilha de valores atualizada, para o deputado estadual Dilmar Dal Bosco (DEM) e para o deputado federal Juarez Costa (MDB). A construção da Praça da Juventude é uma luta encampada pelo vereador Marcos Menin ainda no primeiro mandato como vereador e que agora ganha outras proporções, inclusive, com o compromisso dos deputados Dilmar Dal Bosco e Juarez Costa e do senador Jayme Campos (DEM) de destinar emendas parlamentares para que a praça seja construída. O projeto ainda terá a contrapartida do Governo do Estado em uma previsão de investimento de R$ 3.650.000,00 (três milhões seiscentos e cinquenta mil reais). “Quando a gente fala em Praça da Juventude nos referimos a um complexo esportivo com várias modalidades, onde vamos poder oferecer um local para as pessoas fazerem exercícios e se divertirem”, destacou Menin ao informar que o deputado Dilmar Dal Bosco deverá entregar o projeto ao governador Mauro Mendes nos próximos dias. “Nós já tínhamos conversado com o deputado Dilmar e com o governador e ele achou muito interessante esse projeto, então, fizemos graças à Prefeitura de Alta Floresta, através da Alateia e entregamos o projeto pronto”, acrescentou. O Projeto O projeto entregue pelo vereador Menin segue o mesmo modelo do projeto Praça da Juventude do Ministério dos Esportes. A intenção implantar o projeto no antigo miniestádio da Cidade Alta. A área é dividida em diversos setores de diferentes modalidades para prática de esportes coletivos, entre outras atividades. Terá estacionamento para quem chega de carro, Centro de Conveniência, onde ficará a administração, com sala de ginástica e sala de reunião, área reservada para o desenvolvimento de projetos e parcerias com outras secretarias. A Praça da Juventude tem Teatro de Arena construído em cimento e projetado à frente da quadra de esportes. A quadra é completa com diferentes opções de esportes e arquibancada para a torcida. A quadra de futebol society tem aparadores latearias e a quadra de vôlei de praia é toda cercada. Outra opção de exporte é a pista de skate com três grandes rampas, uma pista de corrida ou caminhada em torno de toda a praça e equipamentos de musculação em dois pontos.

