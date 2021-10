Destaques 16/10/2021 09:34 Arão Leite/J. Cidade Polícia Civil de Alta Floresta fazem buscas por rapaz que está desaparecido há uma semana Josivan Maicon de Souza, um jovem de 26 anos, está desaparecido desde o último final de semana em Alta Floresta. Sua família acredita que ela tenha sido executado e conforme apuração na Delegacia, os parentes receberam informações via aplicativo Whatsapp que a vítima de apelido Xuxa estaria morta.

O delegado Vinícius Nazário é quem está a frente do Inquérito Policial e segundo passou à imprensa nesta sexta-feira, apesar dos informes sobre possível assassinato, nada é oficial e que a Divisão de Homicídios está desde o primeiro dia fazendo levantamentos sobre possível paradeiro do jovem que entre os últimos contatos identificados, esteve com a ex-mulher e saiu dizendo que iria à casa de uma irmã.

O delegado comentou que três pessoas foram ouvidas e registrou que Jocivan teve desentendimentos com familiares da ex-mulher e que chegou a comentar em outras situações que vinha recebendo ameaças de morte. “Hoje mesmo recebemos mais uma informação de que ele foi morto e o corpo estaria em uma área rural de Alta Floresta”, revelou o delegado ao salientar que o local fica próximo de uma ponte no Setor Oeste, aos fundos do Bairro Vila Nova, ligando ao Bairro Operário. “Mas não tem nada oficial”, esclareceu.

Várias equipes da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros ficaram das 9 horas da manhã até às 11 horas fazendo uma varredura no local e interromperam os serviços devido uma forte chuva, mas as buscas retomaram à tarde na tentativa de desvendar o caso que segue investigado.

