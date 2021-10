Destaques 16/10/2021 17:55 Arão Leite/J. Cidade NÃO TEVE ROUBO: Caminhoneiro poderá responder por falsa denunciação de crime em AF A denúncia de um homem de 56 anos, de que o caminhão que trabalhava tinha sido tomado em roubo na noite de quarta-feira em Alta Floresta, poderá render um indiciamento por falsa denunciação de crime. O cidadão que era apontado como vítima agora corre risco de responder criminalmente já que segundo levantou a Polícia Civil, o assalto foi forjado, possivelmente para tentar encobrir um erro do denunciante que bateu o caminhão em um poste em estrada vicinal do município.

O investigador Paulo Magno, da Divisão de Roubos e Furtos, disse que a queixa prestada pelo caminhoneiro mobilizou uma equipe da Polícia Civil e outra da Polícia Técnica no sentido de encontrar vestígios dos bandidos. “Mas ele (caminhoneiro) começou a entrar em contradição diante do que apuramos”, comentou explicando que o homem disse que foi abordado no pátio de um posto de combustíveis onde ninguém o viu assim também como em um restaurante que disse ter ido pegar uma marmita. “Foram nos fornecidas imagens do circuito de segurança e ele não aprece em momento algum”, confronta o investigador.

O caminhão foi encontrado na estrada vicinal Quarta Leste, danificado por ter batido violentamente e quebrado um poste. O veículo de carga, avaliado em torno de 300 mil reais pertence a uma empresa da cidade de Sinop. “Não sabemos ainda porque ele fez isso, mas não houve roubo e com certeza ele vai responder por falsa denunciação de crime”, finalizou Paulo Magno.

