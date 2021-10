Destaques 16/10/2021 20:39 Redação I Nativa News Três pessoas ficam feridas após acidente entre caminhonete e moto na MT-208 Foto: Reprodução Um Acidente de trânsito no trevo da MT-208 com a perimetral Rogério Silva, em Alta Floresta envolvendo uma caminhonete S-10 e uma motocicleta Honda/Biz, deixou piloto e garupa gravemente feridos. Conforme as informações, a colisão aconteceu na noite deste sábado (16) quando o condutor da caminhonete que seguia em sentido Carlinda/Paranaíta foi surpreendido com o motociclista acompanhado do garupa que seguia sentido contrário na rodovia. Com o impacto da batida, a moto foi arrastada por vários metros, na parte de baixo dianteira da caminhonete, vindo a parar no acostamento, nas proximidades da saída do trevo. Ambos os ocupantes da moto tiveram ferimentos grave o condutor da caminhonete também foi socorrido relatando forte dores tórax

