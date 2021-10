Destaques 18/10/2021 05:44 Assessoria | PMAF Alta Floresta: Decreto regulariza inscrição para comércio no entorno do cemitério no Dia de Finados Foto: Divulgação A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Direção de Governo, comunica que está aberto período de inscrições de comerciantes para utilização de boxes para comércio no entorno do Cemitério Municipal Jardim da Saudade no Dia de Finados. A concessão está regulamentada pelo Decreto Nº 397/2021 e possibilita o comércio de velas, flores e outros artigos, alimentação e objetos atinentes ao feriado no 02 de novembro de 2021. Para o comércio, pessoas físicas ou jurídicas, devem procurar o Setor de Cadastro da prefeitura para a retirada do alvará de localização e funcionamento. Os alvarás serão emitidos com validade apenas para o dia 02 de novembro, foram preparados 28 espaços destinados às comercializações, os espaços são de 3m x 3m. O custo do alvará será correspondente a utilização destes espaços, que não poderão ser reservados. As taxas já poderão ser retiradas nesta semana, no ato será definida a localização do espaço destinado à localização do comércio.

